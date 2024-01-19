Büyükçekmece Belediyesi önünde başörtülü kadına saldırı ve hakaret kamerada

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediye Başkanlığında çalışan personele yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sırasında binanın dışında bir grup belediye personeli, polislere ve gazetecilere tepki gösterdi.

Bu arada, başörtülü bir kadının boğazının sıkıldığı ve sözlü hakarete uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve ifadesinin alınması sonrası serbest bırakılan Serhat A. olduğu öğrenildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce bir basın emekçisine alçak saldırı, sonra başörtülü vatandaşımıza ağıza alınmayacak hakaretler. Şehit ailelerimize, kadınlarımıza ve kutsallarımıza zehir kusan köhne zihniyet ile mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Hakarete uğrayan vatandaşımızın tüm hukuki süreçlerinde yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

OPERASYON

Belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı esnada, binaya getirilen şüphelilere alkış ve sloganlarla destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekiplerine ve basın mensuplarına tepki göstermişti.

A Haber muhabiri Vural ve kameraman Koçak, arbede esnasında darbedildikleri gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunmuş, şüpheliler Emre Ö, Serhat A. ve Yunus Emre Ç, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınmıştı.

