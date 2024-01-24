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  4. Büyükçekmece’de 64 daireli 49 yıllık binanın yıkımına başlandı

Büyükçekmece’de 64 daireli 49 yıllık binanın yıkımına başlandı

İHA İHA
24.01.2024 12:09 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece’de depreme hazırlık çalışmaları kapsamında 49 yıllık 8 bloklu 64 daireli sitenin yıkımına başlandı.

Büyükçekmece’de beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık çalışmaları çerçevesinde eski yapılar yıkılıp yerine yenilerinin yapılmasına bugünde devam edildi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından 8 bloktan oluşan 64 daireli Fatih Mahallesi’nde deniz kenarındaki blokların yıkımına başlandı. 49 yıllık binaların yıkım çalışmasını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’de yerinde inceledi.

Yıkımı yapılan sitenin sakinlerinden 90 yaşındaki Yüksel Çavuşoğlu, “Yıkılıyor ama üzülmüyorum. Allah yeniden yapılmasını nasip etsin inşallah yapılışını da görürüz 49 yıldır buradayız. Çocuklarım burada büyüdü hepimiz yaşlandık” dedi.

Bina sakinlerinden Mehmet Çavuşoğlu ise, “ Rahmetli babam burayı aldığında ben 16 yaşındaydım. Gençliğim burada geçti. Şu anda ben dedeyim 2 torun sahibiyim. İnşallah buranın yapıldığını görüp annemle birlikte tekrar bayramları kutlamayı ümit ediyoruz. Bu arada bize destek olan Hasan Başkanımıza bütün ekiplere sonsuz teşekkür ediyorum. Hüzün var tabii ama bir şeyi yıkmak ne kadar kolay yapımı birkaç sene sürecek. Ama içinde sağlıkla ve huzurla yaşamak için bunların da olması lazım” diye konuştu.

İMAR PLANI VERİLMEZSE, TEPECİK, KUMBURGAZ BÖLGESİNDE ÇOK BÜYÜK ZAYİAT VERİRİZ”

İnceleme sonrasında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “ Yeni bir adayı komple yıktık. Vatandaşın canını ve malını kurtaracağız. Şu anda Büyükçekmece Belediyesi hiçbir yardım almadan 51 bin konutun yıkımını sağladı. Vatandaş belediye müteahhit üçgeninde yapılan bir çalışmadır bu. Önümüzdeki 4 yıl içinde Büyükçekmece’de hiçbir vatandaşın burnunun kanamayacağı noktaya geleceğimizi biliyoruz. En büyük sıkıntımız Kumburgaz Sahillerinin imar planının olmayışı büyükşehir meclisinden çıkmamış olmasıdır. Tepecik merkezinin imar planlarının da henüz büyükşehir meclisinde bekliyor olması vatandaşın canını sıkıyor. Deprem kapıda vatandaşımızın canının korunması için bir an önce imar planlarının çıkarılması ve ilçe belediyesinin de vatandaş ile birlikte bu kentsel dönüşümü ısrarla ve inatla yürüterek büyük İstanbul depreminde vatandaşımızın burnunun kanamasını engellemek durumundayız. Bu nedenle biz ısrarla imar planlarını zamanında çıkardık ve önümüz açık devam ediyoruz. Kumburgaz Sahil, Celaliye, Kamiloba’yı da kapsıyor ve yine Tepecik Türkoba’da imar planı olmadığı için o bölgede de kentsel dönüşüm yapamıyoruz. Depremde çok büyük zayiat vereceğim noktalardır. Allah korusun deprem yazın olursa vatandaş içinde olursa maalesef hepsini kaybederiz. Büyükçekmece merkezde kentsel dönüşümün yüzde 70’indeyiz Kumburgaz ve Tepecik bölgesi hariç. Ama bu imar planları çıkarsa bize 4 yıl yeterli olur” şeklinde konuştu.

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