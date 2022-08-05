Büyükçekmece'de maskeli silahlı 3 şüpheli, otomobil gasbetti

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de maskeli ve silahlı 3 şüpheli, sahibinin park etmeye çalıştığı otomobili gasbederek kaçtı.
Atatürk Mahallesi'nde A.B, evinin bulunduğu sitenin otoparkında yer olmadığını görerek otomobilini sitenin önündeki caddeye park etmek istedi.
Bu sırada yanına gelen maskeli ve silahlı 3 şüpheli otomobili gasbetti. Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay anıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarında 3 şüpheliden 2'si A.B'yi aracından indirirken, bir şüphelinin otomobili alarak kaçması, ardından diğer 2 şüphelinin de geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.
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