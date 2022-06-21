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Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

21.06.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Sinanoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki kafede, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı kafede incelemelerde bulunurken, olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı.

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