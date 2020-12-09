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Büyükçekmece’de sokaklar yenileniyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.12.2020 11:42 | Son Güncelleme

İlçedeki modern cadde ve sokaklara bir yenisini daha eklemek için çalışma başlatan Büyükçekmece Belediyesi, Muratçeşme Mahallesi Gonca Sokak ve çevresini yeniliyor.Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Gonca Sokak ve çevresinde başlattıkları asfaltlama, tretuvar ve kaldırım yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede aydınlatma ve çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılacak.Gonca Sokak ve çevresi yenileniyor2020 yılında birçok projenin başlatıldığı Büyükçekmece ilçesinde pek çok mahallede çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

İlçedeki modern cadde ve sokaklara bir yenisini daha eklemek için çalışma başlatan Büyükçekmece Belediyesi, Muratçeşme Mahallesi Gonca Sokak ve çevresini yeniliyor.
Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Gonca Sokak ve çevresinde başlattıkları asfaltlama, tretuvar ve kaldırım yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede aydınlatma ve çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılacak.

Gonca Sokak ve çevresi yenileniyor
2020 yılında birçok projenin başlatıldığı Büyükçekmece ilçesinde pek çok mahallede çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. İlçenin çehresini değiştirecek projeler devam ederken ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklar yenileniyor. Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda başlattıkları çalışmaları Murat Çeşme Mahallesi’nde sürdürüyor. Gonca Sokak ve çevresinde başlatılan asfaltlama çalışması önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Asfalt çalışmasının ardından kaldırım ve tretuvar çalışması yapılacak. Gonca Sokak’ta gerçekleştirilecek aydınlanma çalışmasının ardından Büyükçekmece’deki modern sokaklara bir yenisi daha eklenecek.

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