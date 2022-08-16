YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

16.08.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk, tırın altında kalarak ağır yaralandı.

Ulus Mahallesi Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal G. idaresindeki 34 FY 5006 plakalı çimento yüklü tır, arkadaşlarıyla bisikletle gezen Fatih A'ya (11) çarptı.

Bisikletiyle tırın altında kalan Fatih A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih A. hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından tır bölgeden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "17 Ağustos'un Artçıları Kalbimizde" programına katıldı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "17 Ağustos'un Artçıları Kalbimizde" programına katıldı:
Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybettiÇanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan transfer değerlendirmesi:Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan transfer değerlendirmesi:
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Tır

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Brandium Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.