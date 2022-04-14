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Büyükçekmece'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

14.04.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kumburgaz kavşağı Edirne istikametinde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 61 LD 435 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce trafik tabelasına daha sonra da bir ağaca çarparak devrildi.

Kamyonette sıkışan 3 kişi olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar kaza yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

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