YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Büyükeğen: "Konya Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı"

Büyükeğen: "Konya Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı"

03.01.2024 10:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİM tarafından açıklanan 2023 yılı Konya ihracat rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın son yıllarda ihracatını aralıksız artırmayı başaran nadir illerden biri olduğunu söyledi.

Büyükeğen: "Konya Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı"

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, 2023 yılında 3 milyar 305 milyon dolar ihracat yapan Konya’nın Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını belirterek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, büyük bir başarıya imza atarak, tarihimizin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdik. Şehrimizi bir üretim ve ihracat şehri haline getiren, tüm zorluklara rağmen kararlılıkla üreten tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza canı yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Konya’nın ihracatını 8 yıldır aralıksız olarak artırdığına dikkat çeken Büyükeğen, “O tarihten bu yana pandemi dönemi, küresel ekonomide meydana gelen olumsuzluklar, bölgemizde yaşanan savaşlar ve üretim maliyetlerindeki artışlar gibi olumsuzluklara rağmen ihracatımız aralıksız arttı. 2023 yılında da ihracatını yüzde 1,4 artıran şehrimiz böylece, 8 yıldır ihracatta aralıksız artış yakaladı. Konyamız, önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyümesine katkı vermeye devam edecek” diye konuştu.

“İHRACATIN YÜZDE 94’Ü SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN”

Konya’nın ihracatında sanayi ürünlerinin payına dikkat çeken Büyükeğen, ihracatın yüzde 94’ünü sanayi mamullerinin oluşturduğu bilgisini paylaştı. En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 836 milyon 294 bin dolar ile makine ve aksamları sektörü geldiğini aktaran Büyükeğen, “Şehrimizin en fazla ihracat yaptığı ikinci sektör 807 milyon 853 bin dolar ile otomotiv ve aksamları sektörü, üçüncü sektör ise 411 milyon 816 bin dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü olmuştur. İlk üç sektör, toplam ihracatımızın yüzde 62’sini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“KONYA’DAN 195 ÜLKEYE İHRACAT”

Konyalı sanayicilerin 2023 yılında dünyanın 195 ülkesine ihracat yaptığını dile getiren Başkan Büyükeğen, en fazla ihracatın ise, 338 milyon 318 bin dolar ile Rusya’ya yapıldığını bildirdi. Büyükeğen, Irak, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Polonya, İran, Cezayir, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan’ın en fazla ihracat yapılan diğer ülkeler olduğunu kaydetti.

KSO, İHRACATI ARTIRICI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR”

Konya Sanayi Odası olarak, ihracatın artması ve Konyalı sanayicilerin yeni pazarlara ulaşabilmesi için sürekli çalışmalar yaptıklarını aktaran Büyükeğen, “Odamız bünyesine bulunan İhracat Destek Ofisimiz ile ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalarımızın yanında olmaya, onlara rehberlik yapmaya devam ediyoruz. Konyalı ihracatçılarımızın yeni ihracat pazarlarına ulaşabilmesi için hedef Pazar araştırmaları ve yeni iş birlikleri yapıyoruz. Sanayicilerimizin katılımları ile yurt içi ve yurt dışı fuarlara teknik iş gezileri düzenleyerek, buralarda B2B görüşmeleri organize ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da şehrimizin ihracat ile büyümeye devam etmesi ve ülkemizin küresel arenada güçlenmesine katkı sunması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildiKayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacakKemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 3 Ocak Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
12:59
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:11

Konya Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Çarşamba

Lavanta eczanesi
Selcuklu
Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Akşehir eczanesi
Aksehir
Taşkent eczanesi
Taskent
Akkise eczanesi
Ahirli
Altan eczanesi
Selcuklu
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.