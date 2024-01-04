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Büyükelçilerden Osmaneli ziyareti

04.01.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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Paraguay Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren Osmaneli ziyaret etti.

Büyükelçilerden Osmaneli ziyareti

İkili, Osmaneli MYO Aşçılık Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerin hazırladığı Osmanlı ve Osmaneli mutfağı yemek örneklerini tattı. Heyete Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’de eşlik etti. Başkan Şahin, "Büyükelçi Armağan İnci Ersoy ve Özlem Gülsün Ergün Ulueren ilçemizde bir takım ziyaret yaptı. Ardından kendilerine Osmanlı ve Osmaneli mutfağı yemek örneklerini tattırdık. Osmaneli ilçemize her zaman değer veren ve birçok projede birlikte hareket ettiğimiz BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Baydemir’e ilçem adına teşekkür ederim" dedi.

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