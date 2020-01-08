YURTHABER
  4. Büyükgöz ‘Halk Meclisi’nde vatandaşları dinliyor

Büyükgöz ‘Halk Meclisi’nde vatandaşları dinliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta çarşamba günleri düzenlediği ‘Halk Buluşmaları’na devam ederek vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günleri düzenlediği ‘Halk Buluşmaları’na ara vermeden devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta çarşamba günleri düzenlediği ‘Halk Buluşmaları’na devam ederek vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günleri düzenlediği ‘Halk Buluşmaları’na ara vermeden devam ediyor. Her fırsatta belediyenin asıl sahibinin vatandaş olduğunu kendilerinin vekaleten bu makamda bulunduğunu ve tek gayelerinin vatandaşa hizmet olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükgöz, bu hafta da vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.
Vatandaşların sorunlarının çözülmesi için gerekli talimatları verdiklerini ifade eden Büyükgöz, “Bizim gayemiz hizmet. En iyi hizmeti yapmayı amaçlıyorsak, hizmeti vereceğimiz insanların ne istediğini bilmeliyiz. Bu anlamda her fırsatta Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelmeye istişarelerde bulunmaya önem veriyoruz. Çünkü bu halk hizmetin en iyisini sonuna kadar hak ediyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Başkan Hürriyet İZMEK kursiyerleri ile buluştuBaşkan Hürriyet İZMEK kursiyerleri ile buluştu
Başkan Büyükakın, Kartepeli muhtarları dinlediBaşkan Büyükakın, Kartepeli muhtarları dinledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:12
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Kandıra Eczanesi
Kandira
60 Evler Merkez Eczanesi
Derince
Bilge Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Karamursel
Esin Eczanesi
Izmit
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Egemen Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor

Tuzla Şifa - Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar hızla sürüyor

Kocaelispor’a Taraftar Desteği Yetmedi

Kocaelispor’a Taraftar Desteği Yetmedi

Ayaz, Yeşilkent Okulu’nu ziyaret etti

Ayaz, Yeşilkent Okulu’nu ziyaret etti

KSO, Engelliler Için Etkinlik Düzenledi

KSO, Engelliler Için Etkinlik Düzenledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.