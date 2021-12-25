Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

Ankara'daki Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde kadınlarda 48, 52, 57, erkeklerde ise 60, 66 ve 73 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

İlk gün sonunda Kocaeli bölgesi sporcuları, topladıkları 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla zirveye çıktı. İkinci sırayı İstanbul bölgesi alırken, üçüncülüğü Çorum ve Konya bölgesinin sporcuları paylaştı.

İlk günkü müsabakalar sonunda sıkletlerinde derece elde eden judocular şu isimlerden oluştu:

Kadınlar 48 kilo:

Altın madalya: Sıla Ersin (Kocaeli)

Gümüş madalya: Merve Azak (Kocaeli)

Bronz madalya: Ebru Şahin (İstanbul), Gül Kader Şentürk (İstanbul)

Kadınlar 52 kilo:

Altın madalya: Buketnur Karabulut (Kocaeli)

Gümüş madalya: Dilara Lokmanhekim (İstanbul)

Bronz madalya: Damla Çalışkan (Bursa), İlayda Merve Koçyiğit (Aksaray)

Kadınlar 57 kilo:

Altın madalya: Ayşenur Budak (Kocaeli)

Gümüş madalya: Merve Taş (Çorum)

Bronz madalya: Ayşe Nur Tunca (Kocaeli), İrem Korkmaz (İstanbul)

Erkekler 60 kilo:

Altın madalya: Emirhan Karahan (Kocaeli)

Gümüş madalya: Uluer Göç (Kocaeli)

Bronz madalya: Mihraç Akkuş (İstanbul), Ali Bozkurt (Kocaeli)

Erkekler 66 kilo:

Altın madalya: Muhammed Ali Demirel (İstanbul)

Gümüş madalya: Ejder Toktay (İstanbul)

Bronz madalya: Abdülaziz Kara (Bursa), İbrahim Demirel (İstanbul)

Erkekler 73 kilo:

Altın madalya: Umalt Demirel (İstanbul)

Gümüş madalya: Bayram Kandemir (Konya)

Bronz madalya: Yusuf Esirci (Düzce), Eren Aksoy (Bursa)



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz