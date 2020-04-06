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Büyükşehir 4 bin 618 vatandaşın talebini karşıladı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.04.2020 15:48 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı evden çıkmayan 4 bin 618 vatandaşın eczane, market ve pazar gibi ihtiyacını karşıladı.Samsunlular korona virüs salgınından dolayı evlerinde kalmaya devam ederken Büyükşehir Belediyesi de 7/24 vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı evden çıkmayan 4 bin 618 vatandaşın eczane, market ve pazar gibi ihtiyacını karşıladı.
Samsunlular korona virüs salgınından dolayı evlerinde kalmaya devam ederken Büyükşehir Belediyesi de 7/24 vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor. Dünyayı tehdit eden salgın nedeniyle alınan önlem ve kısıtlamaların vatandaş üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yardım çağrılarına anında cevap veriyor. Belediye, salgının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren önlemini alırken, bugüne kadar 4 bin 618 yardım çağrısı cevaplanarak vatandaşların talepleri yerine getirildi.

Kapıya kadar götürülüyor
‘Evde Kal’ çağrısına uyarak korona virüs salgının yayılmasını önleyen hem de tehdidinin bir an önce sona ermesi için çaba harcayan yetkililere destek olan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götüren Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar yüzlerce ailenin eczane, market ve pazar gibi alışverişlerini gerçekleştirdi. Gelen talepler üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler her geçen gün daha da fazla vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasından vatandaşlar da oldukça memnun.

Talepler telefondan
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını Çözüm Merkezi’ne ait olan 0362 431 10 12 numaralı telefondan veya 0505 195 50 00 numaralı whatsapp hattından iletilebileceğini belirtti.

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Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Akoğlu Eczanesi
Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Uzun Eczanesi
Ilkadim
Bartu Eczanesi
Atakum
Esra Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
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