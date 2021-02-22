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Büyükşehir ASFİM’de yeniden spor zamanı

22.02.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 1 Mart itibariyle faaliyetlerine yeniden başlıyor.Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan ASFİM merkezlerini kontrollü bir şekilde açarak, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 1 Mart itibariyle faaliyetlerine yeniden başlıyor.
Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan ASFİM merkezlerini kontrollü bir şekilde açarak, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya hazırlanıyor. Kepez, Konyaaltı, Varsak, Serik, Manavgat, Kumluca, Elmalı ASFİM, 1 Mart tarihinden itibaren vatandaşların kullanımına açılıyor.
ASFİM’in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, 22- 27 Şubat tarihleri arasında yeni dönem kayıtları için www.abbsporhizmetleri.com adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. ASFİM’de Covid-19 önlemi kapsamında sadece fitness kursu açılacak
"Gerekli önlemler alındı"
ASFİM’lerde Covid-19 önlemleri kapsamında spor yapacak vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı’nın salgın yönetimi ve çalışma rehberi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından, uzun süre kapalı kalan ASFİM salonlarının dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Spor salonlarını kullanacak vatandaşlar salona girişte ve çıkışta maske takacak. Girişlerde vatandaşların ateşi ölçülecek. Step aerobik, zumba ve pilates gibi grup dersleri yapılamayacak.

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