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Büyükşehir, baba ocağındaki yatırımları inceledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Şehir merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak düşüncesiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, Tavas ilçesinde ki yatırımları inceledi.Vatandaşlarla bir araya gelen Başkanı Osman Zolan, "İnşallah her gün taş üstüne taş koymaya, hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz" dedi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinin Vakıf ve Avdan Mahallesi’ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin Solmaz Mahallesi’nde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Şehir merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak düşüncesiyle yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, Tavas ilçesinde ki yatırımları inceledi.
Vatandaşlarla bir araya gelen Başkanı Osman Zolan, "İnşallah her gün taş üstüne taş koymaya, hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinin Vakıf ve Avdan Mahallesi’ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin Solmaz Mahallesi’nde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan ilk olarak Solmaz Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Solmaz Mahallesi sakinleriyle bir süre sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Zolan daha sonra başlattıkları sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, Denizli’nin 19 ilçesi 616 mahallesinde vatandaşlara hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "2014’te Denizlimiz büyükşehir statüsüne kavuştuğunda ’kimsenin ayağı toza çamura değmeyecek’ sloganıyla yola çıkmıştık ve şehir merkezinde ne varsa ilçelerimizde de, mahallemizde de o olacak’ demiştik. Bugüne kadar hizmetlerimizin hızını kesmeden yolumuza devam ettik. Denizimizde hizmet destanları yazmaya devam ediyoruz" dedi.
"Vatandaşlarımız için ne yapsak azdır"
Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün de Tavas ilçemizin Solmaz Mahallesindeyiz. Mahallemizin hemen hemen tüm sokaklarını kilit parke taşıyla döşedik. Ana yollarını da sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Bunlar tabi ki hizmet standartları olarak çok üst seviyede olan hizmetlerdir. Maliyetleri yüksek hizmetler ama vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Onlar her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorlar. İnşallah Tavas’ımızı güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız yaşamlarını konforlu, huzurlu ve mutlu bir şekilde sürdüreceklerdir. Temennimiz duamız odur. Biz de vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah her gün taş üstüne taş koymaya, hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Allah hepimizin yolunu açık etsin."
Başkan Zolan, Vakıf ve Avdan’da
İncelemenin ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Vakıf ve Avdan Mahallesi’ni de ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla dertleşip isteklerini dinleyen Başkan Zolan, Vakıf ve Avdan Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri alt ve üst yapı yatırımlarını anlattı.

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