Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ahmet Canbaz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Ahmet Canbaz" ifadesi kullanıldı.

Ahmet Canbaz, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Ümraniyespor'da forma giymişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz