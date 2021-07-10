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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı

10.07.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ahmet Canbaz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Ahmet Canbaz" ifadesi kullanıldı.

Ahmet Canbaz, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Ümraniyespor'da forma giymişti.

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