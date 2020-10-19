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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı

ERZURUM HABERLERİ  | 19.10.2020 18:46 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanımız Hüseyin Üneş’in Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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