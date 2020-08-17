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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emrah Başsan ile sözleşme yeniledi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.08.2020 22:43 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emrah Başsan ile tekrar anlaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emrah Başsan ile sözleşme yeniledi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında, mukavelesi sona eren 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Emrah Başsan ile sözleşme yenilendi.

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