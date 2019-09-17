Büyükşehir Belediye Erzurumspor Osman Özköylü'yü takımın başına getirmekten vazgeçti

TFF 1’inci Lig’e teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan B.B. Erzurumspor, 4 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. Keçiörengücü deplasmanında alınan 1-0’lık mağlubiyetin andından teknik direktör Muzaffer Bilazer istifa ettiğini açıkladı.

Bilazer’in istifası sonrası Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, İstanbul’da 6-7 teknik direktörle görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından, kulüpte 2017-2018 sezonunda da görev alan Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Özköylü’nün Erzurum’a gelerek yönetimle diğer detayları görüştükten sonra anlaşma imzalayacağı belirtildi.

2,5 SAAT SONRA VAZGEÇTİLER

Ancak, takımın Osman Özköylü’ye teslim edileceğini öğrenen mavi-beyazlı taraftar, tepki gösterdi. Bugün saat 13.47’de teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden duyuran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tepkiler üzerine geri adım attı. Taraftar gruplarının sosyal medyada 'Özköylü'yü istemiyoruz' mesajlarının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra yeni açıklama yapan BB. Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Erzurumspor Kulübü olarak prensip anlaşmasına vardığımız Osman Özköylü ile anlaşma sağlanamadı. Takımımızı çalıştıracak teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor" dedi.