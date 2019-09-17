SPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Osman Özköylü'yü takımın başına getirmekten vazgeçti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 17.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Muzaffer Bilazer’in istifası sonrası teknik direktör arayışları sürerken, kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de mavi-beyazlılarla çalışan Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Ancak taraftarın tepkisi üzerine yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden açıklama yapıldı ve Özköylü’nün takımın başına getirilmesinden vazgeçildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Osman Özköylü'yü takımın başına getirmekten vazgeçti

TFF 1’inci Lig’e teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan B.B. Erzurumspor, 4 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. Keçiörengücü deplasmanında alınan 1-0’lık mağlubiyetin andından teknik direktör Muzaffer Bilazer istifa ettiğini açıkladı.

Bilazer’in istifası sonrası Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, İstanbul’da 6-7 teknik direktörle görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından, kulüpte 2017-2018 sezonunda da görev alan Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Özköylü’nün Erzurum’a gelerek yönetimle diğer detayları görüştükten sonra anlaşma imzalayacağı belirtildi.

2,5 SAAT SONRA VAZGEÇTİLER

Ancak, takımın Osman Özköylü’ye teslim edileceğini öğrenen mavi-beyazlı taraftar, tepki gösterdi. Bugün saat 13.47’de teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden duyuran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tepkiler üzerine geri adım attı. Taraftar gruplarının sosyal medyada 'Özköylü'yü istemiyoruz' mesajlarının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra yeni açıklama yapan BB. Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Erzurumspor Kulübü olarak prensip anlaşmasına vardığımız Osman Özköylü ile anlaşma sağlanamadı. Takımımızı çalıştıracak teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor" dedi.

2017-18 SEZONUNDA GÖREV YAPMIŞTI

2017-2018 sezonunda 1’inci Lig’e yükselen mavi-beyazlıların başında 12 maça çıkan Osman Özköylü, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. İstikrarsız sonuçlar üzerine Özköylü istifa kararı vermişti.

10 SEZONDA 14’ÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR

Öte yandan, 2010 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyespor ismiyle kurulan ve 2013-2014 sezonunda adı Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştirilen kulüpte, bugüne kadar 14 teknik direktör görev yaptı. 2011-2012 futbol sezonunda 3’üncü Lig mücadelesiyle profesyonel liglere adım atan mavi-beyazlılarda Hasan Çelik, Faik Demir, Taşkın Güngör, Yavuz İncedal, Turhan Özyazanlar, Besim Durmuş, Ahmet Yıldırım, Mustafa Kemal Kılıç, Osman Özköylü, Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu ve Muzaffer Bilazer teknik direktör olarak görev yaptı.

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
Erzurum hocasını bulduErzurum hocasını buldu
Bursa rahat kazandıBursa rahat kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor osman özköylü

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

G.Saray'a CAS'tan iyi haber

G.Saray'a CAS'tan iyi haber

Yıldız isim Brugge'e karşı yok

Yıldız isim Brugge'e karşı yok

Cenk Tosun için bomba iddia!

Cenk Tosun için bomba iddia!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Osman Özköylü'yü takımın başına getirmekten vazgeçti

Özköylü dönemi başlamadan bitti

Erzurumspor, Osman Özköylü ile anlaştı

Erzurum hocasını buldu

Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor

Bursa rahat kazandı

İstanbulspor 2 - 1 Giresunspor

İstanbul evinde güldü

Muzaffer Bilazer Erzurumspor'dan istifa etti

Erzurum'da istifa

Balıkesirspor 2 - 0 Ümraniyespor (TFF 1. Lig)

Balıkesir Ümraniye'yi devirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.