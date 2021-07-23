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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

23.07.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet idmanı yapan oyuncular, akşam ise sahada dayanıklılık, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman sırasında futbolcuları ziyaret eden kulüp başkanı Ömer Düzgün de teknik heyet ve futbolcularla bayramlaşarak, yeni sezon için başarı dileğinde bulundu.

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