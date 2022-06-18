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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da genel kurul tarihi belli oldu

18.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da genel kurul tarihi belli oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 3 Temmuz Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılacaktır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüpte mevcut başkan Ömer Düzgün, geride kalan günlerde düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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