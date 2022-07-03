Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Ahmet Dal oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün asbaşkanı Ahmet Dal, kulüp başkanlığına seçildi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kulüp Başkanı Ömer Düzgün'ün görevden istifasının kabul edildiği belirtilerek,"Yönetim kurulu üyelerimizin oylarıyla asbaşkanımız Ahmet Dal kulübümüzün yeni başkanı olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Açıklamada, Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 10 Temmuz Pazar gününe ertelendiği bildirilmişti.

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