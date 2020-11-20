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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

ERZURUM HABERLERİ  | 20.11.2020 20:17 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Başkan Hüseyin Üneş'in de izlediği ve kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışması yapıldı.

Erzurumspor, deplasmanda oynayacağı karşılaşma için yarın Trabzon'a gidecek.

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