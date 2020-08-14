Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs tespit edilen Galatasaray ile bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Galatasaray için yayımlanan mesajda, "İki oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine verildi.

Erzurum temsilcisi Trabzonspor için ise "Bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

