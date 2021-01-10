Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada tarım işçilerine çorba dağıtıyor

06.00 saatleri arasında sıcak çorba dağıtılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin her gün binlerce insana ulaştırdığı ve memnuniyetle karşılanan ücretsiz ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi, tarım işçilerini de ısıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan ve havanın soğumasıyla birlikte bu yıl da başlayan çorba dağıtımından hem merkez ilçeler hem de bağlı ilçelerde bulunan vatandaşlar faydalanıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara çalışmaya giden tarım işçilerini de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, servislerin yoğun geçiş yaptığı noktalarda da çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Çorba dağıtılan durakların sayısı 7’ye ulaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde gerçekleştirilen ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesinden her gün Mersin genelinde toplumun farklı kesimlerinden binlerce vatandaş yararlanıyor. Öğrencilerin, esnafın, sanayi çalışanlarının, memurun ve daha birçok kesimin unutulmadığı proje kapsamında, günün daha aydınlanmadığı saatlerde tarlalara çalışmaya giden tarım işçileri de belediyenin usta aşçıları tarafından hazırlanan leziz sıcak çorba ve ekmeklerinden faydalanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, tarım işçileri için daha önce bir noktada verdiği çorba hizmetinin ağını daha da genişleterek 7’ye ulaştırdı. Tarım işçilerine için ‘1 Ekmek 1 Çorb’” hizmeti, Tarsus’ta 4 ayrı noktada sunuluyor. Bölgede tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu Fahrettinpaşa Mahallesi Vefa Köprüsü önünde pazartesi günü, Mithatpaşa-Gazipaşa Mahallelerinin kesişme noktası olan Mithatpaşa köprüsü üzerinde salı günü, Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde çarşamba günü ve Yeşil Mahalle ile Bahçe Mahallesi sınırı olan Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde perşembe günü sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Tarım işçileri için merkez Toroslar ilçesinde Kurdali Kavşağında pazartesi günü, Akdeniz ilçesinde ise Siteler Mahallesi 156. Cadde üzerinde salı günü ve Bekirde Yolu Cami önünde çarşamba günü sabah 05.00-06.30 saatleri arasında çorba dağıtılıyor.