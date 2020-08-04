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Büyükşehir Belediyesi arasındaki uyum ve işbirliğinden Kuşadası kazanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kuşadası şehir içi minibüsleri şoförleri, güzergahları üzerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle bir pankart hazırlatıp Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.Kuşadası’nda; Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki uyum ve iş birliğinden doğan hizmet kendisini her alanda göstermeye devam ediyor.

Kuşadası şehir içi minibüsleri şoförleri, güzergahları üzerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle bir pankart hazırlatıp Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.
Kuşadası’nda; Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki uyum ve iş birliğinden doğan hizmet kendisini her alanda göstermeye devam ediyor. İki belediyenin omuz omuza vermesiyle şehir içi minibüslerinin güzergahları üzerinde başlatılan yol yapım ve bakım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, günün büyük bir kısmını yollarda geçiren minibüs şoförleri tarafından takdirle karşılandı.
"Pankartlı teşekkür"
Şehiriçi minibüsleri şoförleri, güzergahları üzerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle bir pankart hazırlatıp Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki son durağa asılan pankartta, “Güzergahlarımız üzerinde yapılan yol çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e teşekkür eder, başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.
"Kuşadası yatırıma kavuştu"
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki uyumlu çalışmanın ilçeye her alanda hizmet olarak döndüğünü belirten Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, “İşimiz gereği zamanımızın çoğu yollarda geçiyor. Güzergahımız üzerindeki yolların tamamının bakımı yapıldı, birçoğu yenilendi. Bozuk yollarda araçlarımızın yürüyen aksamlarında çıkan arızalar ciddi bir gider kalemi oluşturuyordu. Sürekli masraf ödemekten de kurtulmuş olduk. Yolcularımız da artık daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Kuşadası yıllardır hasret kaldığı yatırıma Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sayesinde kavuştu. Her iki başkanımıza oluşturdukları güç birliği ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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