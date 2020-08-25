Büyükşehir Belediyesi atıkla mücadelede kararlı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı toplum sağlığı için kent genelinde geniş çaplı hurda, kağıt ve atık temizliği operasyonu başlattı. Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin de iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Hacıbayram ve çevresinden başlanarak Çankaya ilçesindeki birçok noktada kağıt ve hurda depoları kaldırıldı. Dikmen Keklikpınarı Mevkiinde üç günde 15’e yakın çadır, baraka ve gecekondudan çıkan 58 kamyon atık malzeme bertaraf edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir yanında toplum ve çevre sağlığını önceleyen temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde geniş çaplı hurda, kağıt ve atık temizliği başlatıldı.

Riskli alanlar tek tek tespit ediliyor

Kent Estetiği Daire Başkanlığı İnceleme Birimi tarafından halk ve çevre sağlığını tehdit eden, güvenlik riskleri oluşturan noktalar tek tek tespit edilirken, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile iş birliği içinde çalışmalar yürütülüyor.

Başkent’in muhtelif yerlerinde yapılan inceleme sonrasında kağıt, plastik, hurda, ambalaj ve moloz atıklarının depolandığı alanların tahliye işlemlerine başlanırken, son olarak Çankaya ilçesindeki Keklikpınarı mevkiinde izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanı olarak kullandığı bölgede temizlik operasyonu gerçekleştiriliyor.