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Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da 24 bin metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı

İHA İHA
02.02.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ilçesinde Akyarlar, Gümüşlük, Geriş, Turgutreis ve Gündoğan güzergahında başlattığı 24 bin metrelik sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da 24 bin metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ihtiyaç duyulan ilçelerde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da, Büyükşehir Belediyesi 103 bin metre uzunluğunda kanalizasyon çalışması gerçekleştirmişti. Kanalizasyon çalışmalarının ardından ekipler bölgede sıcak asfalt çalışması başlattı.

Özellikle kazılan bölgelerde bozulan yolların tekrar modern ve güvenli bir hale getirmek için çalışma başlatan ekipler bu kapsamda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda Akyarlar, Gümüşlük, Geriş, Turgutreis ve Gündoğan Mahallelerinde 24 bin metre sıcak asfalt çalışmasını tamamlarken, yapılacak olan diğer üstyapı düzenlemeleriyle birlikte bölgeye 131 Milyon 992 bin TL yatırım yapmış olacak.

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