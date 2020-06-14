YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’nda yolları yeniledi

Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’nda yolları yeniledi

AYDIN HABERLERİ  | 14.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’nda altyapısını yenilediği yollarda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’nda altyapısını yenilediği yollarda sıcak asfalt çalışması yaptı. Kuşadası’nın en işlek caddelerinden olan Kadınlar Denizi Caddesi ve Orhangazi Caddesi’nde çalışmalar bitirilerek vatandaşların kullanımına açıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarına hız veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’nda iki önemli caddeyi daha sıcak asfaltla buluşturdu. Vatandaşların daha konforlu yollarda yolculuk yapmalarını sağlamak için yapılan yollarla Kuşadası’nın çehresi değişti.
Aydın genelinde yol çalışmalarını hızlandırarak devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yolların Kuşadası’na hayırlı olmasını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 5 tutuklama

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te 2 iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazar

Berk Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 100 hektarlık makilik alan zarar gördü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.