Büyükşehir Belediyesi taksici esnafına desteğini sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in 4 noktasında taksimetrelerini kalibre ettirmeye gelen 7 bin 700 taksici esnafını yalnız bırakmadı. Ankara Zabıtası, sabahın erken saatlerinden itibaren taksimetrelerini kalibre ettirmek için uzun kuyruklar oluşturan taksici esnafına su, çay ve çorba ikramında bulunarak, hijyen seti dağıttı. Pandemi sürecinde hijyen desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi taksileri ayrıca dezenfekte etti.

Korona virüs salgının başladığı ilk günden bugüne kadar toplum sağlığını korumak için Başkent esnafına ve vatandaşlara ücretsiz hijyen desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında da bu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkent’in 4 noktasında taksimetrelerini kalibre ettiren taksici esnafını yalnız bırakmayan Ankara Zabıtası, soğuk havada bekleyen taksici esnafına çay, su ve sıcak çorba ikramında bulundu.

4 noktada taksilere hijyen uygulaması ve hijyen seti desteği

Kalibrasyon işleminin uygulandığı Altındağ İskitler, Seçim Sokak, Yenimahalle Tazminat Caddesi ve Yayın Sokak’ta bulunan taksiler Büyükşehir Belediyesi BELPLAS A.Ş. ekipleri tarafından ayrıca dezenfekte edildi.

Altındağ İskitler’de taksici esnafına yönelik hijyen desteği çalışmalarını yerinde takip eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cuma akşamından pazar akşamına kadar Ankara’da 4 ayrı noktada 7 bin 700 taksiye taksimetre ayarı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sokağa çıkma kısıtlamasında taksici esnafımız için neler yapabileceğimizi düşündük. Taksimetrelerini ayarlatmaya gelen esnafımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz, kurulan çadırlarda çay, su ve çorba gibi ikramlarda bulunuyoruz. Dezenfektan ve maske dağıtıyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu sayede de hemşehrilerimizin sağlığına katkıda sunabileceğimizi düşünüyoruz."

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak da Büyükşehir Belediyesinin pandeminin ilk gününden itibaren her türlü hijyen desteğini sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

“Taksilerimize taksimetre ayar işlemine başladık. 4 ayrı noktada bize her türlü lojistik desteği veren, esnafımıza maske, dezenfektan desteği sunan ve araçlarımızın dezenfekte edilmesini sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a ve tüm ekibine teşekkür ederiz.”