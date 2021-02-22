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Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta yol çalışmalarına devam ediyor

22.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un mahalle yollarında ve sanayi tesislerinin yoğunlukta olduğu noktalarda yaşanan yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, program dahilinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un mahalle yollarında ve sanayi tesislerinin yoğunlukta olduğu noktalarda yaşanan yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, program dahilinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Tarsus’un kent merkezinde bulunan caddelerinde kaldırım yenileme ve asfaltlama faaliyetlerini sürdürürken, bağlı mahalle yollarında ve sanayi tesislerinin yoğunlukta olduğu noktalarda yaşanan yol problemlerini de gideriyor.

Zafer ve Tataristan Caddeleri yenilendi
Geçtiğimiz günlerde Duatepe ile Gözlükule mahallelerinin sınırını oluşturan ve İsmet Paşa Bulvarı ile Sait Polat Bulvarını bağlayan ana arter konumundaki Adile Hala Caddesinde oldukça yıpranan kilitli parke taşlarını söken ekipler, yolun altyapı eksiklerini giderip, sıcak asfaltla kaplamıştı. Kaldırımlar da yaşlılar ve özel gereksinimli bireylerin rahat geçiş yapabileceği duruma getirilmişti.
Adile Hala Caddesindeki çalışmanın benzeri Anıt Mahallesi Zafer Caddesi ile Mithatpaşa Mahallesi Tataristan Caddesinde de uygulandı. Her iki caddede de yıpranan kilitli parke taşlarını söken ekipler, zemin düzenleme, kaldırım yenileme işlemlerinin ardından caddeleri sıcak asfaltla kapladı.

Yunusoğlu Mahalle yolunda kapsamlı çalışma
Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım ekipleri, merkeze bağlı Yunusoğlu Mahallesi yolunda da detaylı çalışma gerçekleştirdi. Çevresinde sanayi kuruluşları bulunan ve ağır tonajlı araçların sıklıkla kullanmasından dolayı oldukça yıpranan yolda hafriyat, kaya döşeme ve zemin sıkılaştırma çalışması yürüten ekipler, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki yolu sıcak asfaltla kapladı.

“15-20 senedir yolumuz berbattı”
Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı İzzet Gökler, mahalle bağlantı yollarında tarım ürünlerinin taşındığını ve sanayi kuruluşlarının ağır tonajlı araçları tarafından sıklıkla kullanıldığını belirterek, “15-20 senedir yolumuz çok berbattı. Sanayi kuruluşlarına giriş çıkış yapan araçlar yolu mahvetmişlerdi. Yolumuzun zemini düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Yolumuz yapılırken mezarlığımızda da çalışma yapılmaktadır” dedi.

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