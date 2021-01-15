YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’e yeni semt pazarı yapıyor

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’e yeni semt pazarı yapıyor

15.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir Pazar Alanı çalışmaları başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir Pazar Alanı çalışmaları başladı. İstemihan Talay Caddesinde yer alacak semt pazarı, 2 bin 574 metrekarelik bir alana inşa ediliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesinde yeni pazar alanı yapıyor. Menteş Mahallesi İstemihan Talay Caddesi üzerinde yer alacak olan semt pazarında Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında üzeri kapalı pazar yeri Mersinlilerin hizmetine sunulacak.
Semt pazarı, haftanın 5 günü Büyükşehir Belediyesinin, 2 günü ise Yenişehir Belediyesinin koordinesinde kurulacak. Pazarda, merkez ve ilçelerde yer alan kadın kooperatiflerinin ürünlerinin de satışı yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinin çalışmalarını devam ettirdiği pazar yerinin üstü kapalı kullanım alanı bin 80 metrekare olacak. Alanın içerisinde yönetim binası yer alacak. 115 metrekarelik bina içerisinde kooperatif satış birimi, zabıta birimi, erkek-kadın ve engelli birey için tuvaletler yer alacak. Nüfusun yoğun olduğu Yenişehir ilçesinde her gün kurulacak olan semt pazarı, üreticilere gelir kaynağı olurken tüketicilere de alternatif olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

Mersin Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
12:56
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Mersin Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Deren Eczanesi
Akdeniz
Mutlu Eczanesi
Akdeniz
Yeni Eczanesi
Akdeniz
Karanfil Eczanesi
Mezitli
Mervem Eczanesi
Mezitli
Ezgi Eczanesi
Toroslar
Tolga Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Büyükşehir Belediyesi çalışanı gazeteci Turan Dal, lösemi hastasına umut oldu

Büyükşehir Belediyesi çalışanı gazeteci Turan Dal, lösemi hastasına umut oldu

Silifke’deki "Bilim Merkezi" öğrencilerin ufkunu genişletecek

Silifke’deki "Bilim Merkezi" öğrencilerin ufkunu genişletecek

Mersin Deniz Ticaret Odasından öğrencilere tablet desteği

Mersin Deniz Ticaret Odasından öğrencilere tablet desteği

Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza

Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza

Vali Su, Teknopark genişleme alanını inceledi

Vali Su, Teknopark genişleme alanını inceledi

Başkan Bozdoğan, dolu yağışının etkilediği bölgede incelemelerde bulundu

Başkan Bozdoğan, dolu yağışının etkilediği bölgede incelemelerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.