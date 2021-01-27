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Büyükşehir Belediyesinden Kazanlı’da asfalt çalışması

27.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi Mersin Caddesinde sıcak asfalt kaplama çalışması yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, Kazanlı Mahallesi Mersin Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Ekipler, caddede deforme olmuş asfaltı yenileyerek çalışmalarını hızla bitirdi ve yolu vatandaşların hizmetine sundu.
Kentin en işlek cadde ve bulvarlarında asfalt serme, yol iyileştirme ve yeni yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra fiziki kontrollerde tespit edilen sorunlara da ekipler müdahale ediyor.

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