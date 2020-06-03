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Büyükşehir Belediyesinin bilgi yarışmasına yoğun ilgi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.06.2020 13:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin pandemiden dolayı vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla 16 Mayıs itibariyle düzenlediği, 9 Haziranda büyük finalle sona erecek olan kentin tarih, kültür, sanat, edebiyat ve mutfağının konu edildiği ödüllü online bilgi yarışması yoğun bir katılımla devam ediyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının korona virüs salgınının önüne geçmek ve vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla 16 Mayıs itibariyle düzenlediği ödüllü bilgi yarışması yoğun bir katılımla devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin pandemiden dolayı vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla 16 Mayıs itibariyle düzenlediği, 9 Haziranda büyük finalle sona erecek olan kentin tarih, kültür, sanat, edebiyat ve mutfağının konu edildiği ödüllü online bilgi yarışması yoğun bir katılımla devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının korona virüs salgınının önüne geçmek ve vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek amacıyla 16 Mayıs itibariyle düzenlediği ödüllü bilgi yarışması yoğun bir katılımla devam ediyor. Kentin tarih, kültür, sanat, edebiyat ve mutfağının konu edildiği ödüllü online bilgi yarışması her gün saat 21.21’de start alıyor. Günün birincilerine ödül olarak tablet armağan ediliyor. 5 Haziran’da 21’inci gününde tamamlanacak bilgi yarışmasında her günün birincileri büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Vatandaşların evlerinde keyifli vakit geçirmelerinin hedeflendiği etkinlik, 9 Haziranda yapılacak büyük finalde birinci olan yarışmacıya ödül olarak cep telefonu verilecek.
16 Mayıs’ta başlayan online bilgi yarışmasında katılmak isteyen vatandaşlar saat 21.21’de adresi http://yarisma.diyarbakir.bel.tr üzerinden katılım sağlayabilecek.

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