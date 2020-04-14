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Büyükşehir çiftçilere 30 bin litre elma sirkesi dağıttı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.04.2020 13:06 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele için binlerce üreticiye 30 bin litre elma sirkesi dağıttı.Denizli’de tarımsal üretimi artırmak ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii) ile mücadele için üreticilere 30 bin litre elma sirkesi dağıttı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele için binlerce üreticiye 30 bin litre elma sirkesi dağıttı.
Denizli’de tarımsal üretimi artırmak ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii) ile mücadele için üreticilere 30 bin litre elma sirkesi dağıttı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl da üreticilerin kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelesine destek vermeye devam etti. Pamukkale, Çivril, Honaz, Çameli, Buldan, Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde özellikle meyve üretimi yapan çiftçilerin mücadele ettiği kanadı noktalı sirke sineğine karşı, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından üreticiye 30 bin litre elma sirkesi dağıtımı gerçekleştirildi. 2 bin 367 üreticiye dağıtıldığı ifade edilirken, söz konusu desteğin 22 bin 504 dekar alanda kullanılacağı kaydedildi. Denizli’de ilk alınan kayısı, nektarin, şeftali ve kirazın yetiştiği ilçelerde zararlıyı bloke edecek elma sirkesinin, insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi koruyan, uygulamada kompleks makinelere ihtiyaç duyulmayan, kullanıcı sağlığını tehdit etmeyen özelliğe sahip olduğu ifade edildi.
Denizli’nin güçlü bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçilerimin yanında olduklarını kaydederek, "Çiftçilerimiz elma sirkesi desteğimiz ile kanadı noktalı sirke sineğine karşı organik bir mücadele veriyor. Tarımla uğraşan insanlarımızın daha kaliteli ve daha sağlıklı ürün üretmesine destek olup vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürün tüketimini sağlamak istiyoruz. İnşallah bu mücadelemiz sonuç verecek ve hem çiftçimiz hem de vatandaşlarımız bu desteklemelerden fayda sağlayacak" dedi.

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