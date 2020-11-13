Büyükşehir DESKİ’de online abonelik dönemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında içme suyu aboneliği başta olmak üzere birçok işlemin başvurusunu online olarak alıyor. Başvurudan sonra Büyükşehir DESKİ vatandaşların ayağına giderek içme suyu abonelik işlemlerini tamamlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemlere her geçen gün yenisini ekliyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü başta içme suyu aboneliği olmak üzere birçok işlemin başvurularını online bir şekilde gerçekleştiriyor. Online içme suyu aboneliği, abone devir başvurusu ve abonelik sonlandırma işlemleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin resmi internet sitesi deski.gov.tr’ye giren vatandaşlar "Abonelik İşlemleri" sekmesini seçiyor. Burada tüm bilgilerini eksiksiz girerek, ilgili evrakının dijital fotoğrafını da internet sitesine yükleyen vatandaşlar müracaatlarını tamamlıyor.

Büyükşehir DESKİ vatandaşın ayağına gidiyor

Online başvurunun tamamlanmasının hemen ardından konuyla ilgili işlem başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, vatandaştan randevu alarak ıslak imza almak için işyeri veya ikamet adresine gidiyor. Burada işlem Büyükşehir Belediyesi DESKİ çalışanı tarafından tamamlanıyor. Online abonelik işlemleriyle ilgili bilgi almak veya işlemlerinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyen tüm vatandaşların Büyükşehir DESKİ bünyesinde 7/24 hizmet veren "Alo 185" çağrı merkezini arayabilecekleri belirtildi.