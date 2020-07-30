Büyükşehir ekiplerinden 141. Caddede kapsamlı çalışma

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, merkez Akdeniz ilçesi 141. Caddeyi hem sıcak asfaltla kapladı hem de kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 2 bin 100 ton sıcak asfalt kullanılırken, 4 bin metre bordür ve 5 bin metrekare kilit taşı döşendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 13 ilçede sorumluluk alanında bulunan yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda, Akdeniz ilçesi 141. Caddede çalışmalarına başlayan ekipler, sıcak asfalt serimine yönelik çalışmalarını tamamladı. Ekipler, caddede bir süredir yoğun bir çalışmayla malzeme serimi ve sıkıştırma çalışmaları ile yolu asfalta hazır hale getirmişti. Çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimine başlandı.

2 bin 100 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı

Mithatpaşa ve Gündoğdu mahallelerinde yer alan 141. Caddede Çavuşlu Deresi çevresinde çalışmalarını sürdüren ekipler, hem caddeyi sıcak asfaltla kapladı hem de yol ve yaya güvenliği için kaldırım yapımı çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 2 bin 100 ton sıcak asfalt kullanılırken, 4 bin metre bordür ve 5 bin metrekare kilit taşı döşenerek, kaldırım yapımı tamamlandı.

Ayrıca ekipler tarafından kavşak düzenleme çalışması da gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 35 personel, 2 finişer, 8 iş makinesiyle aralıksız olarak sürdürülen çalışmalarla cadde yeni bir görünüme kavuştu.

