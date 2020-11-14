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Büyükşehir EKPSS öncesi okulları dezenfekte etti

ANTALYA HABERLERİ  | 14.11.2020 15:47 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Kasım Pazar günü yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) öncesinde il merkezindeki okullarda dezenfekte çalışması yaptı.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 15 Kasım Pazar günü yapılacak olan EKPSS sınavı öncesi Covit-19 virüsüne karşı 42 okul 798 derslikte dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Kasım Pazar günü yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) öncesinde il merkezindeki okullarda dezenfekte çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 15 Kasım Pazar günü yapılacak olan EKPSS sınavı öncesi Covit-19 virüsüne karşı 42 okul 798 derslikte dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışmalarıyla okullarda sağlıklı bir ortam oluşturuluyor. Denezfeksiyon ekipleri derslikler yürüyüş yolları, rampalar, koridorlar ve sınıf sıralarını detaylı bir şekilde ilaçlıyor. Biyosidal uygulayıcı eğitime sahip Büyükşehir ekipleri, dezenfekte çalışmaları ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukları minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyor.

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