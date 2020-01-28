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Büyükşehir Elazığlı kardeşlerinin her daim yanında

ERZURUM HABERLERİ  | 28.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesi Elazığ’a gönderdiği mobil mutfakta on binlerce kişiye sıcak yemek ikramında bulunuldu.Büyükşehir’in 50 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahip mobil mutfağı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’dan da tam not aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesi Elazığ’a gönderdiği mobil mutfakta on binlerce kişiye sıcak yemek ikramında bulunuldu.
Büyükşehir’in 50 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahip mobil mutfağı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’dan da tam not aldı. Kurtulmuş, Gül ve Yanılmaz, beraberindeki partililerle birlikte ziyaret ettikleri mobil mutfakta, depremzedelere yemek ikramında da bulundu. Elazığ’a ulaştığı günden bu zamana kadar tam kapasite çalıştırılan ve günde üç öğün yemek çıkartılan mobil mutfakta, yine Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden usta aşçıları görev yapıyor.
DEPREMZEDELERE YEMEK İKRAM ETTİLER
Deprem bölgesi Elazığ’da incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfağını da ziyaret etti. Kurtulmuş, Gül ve Yanılmaz, öğle yemeği saatine denk gelen ziyaretlerinde depremzede vatandaşlara yemek dağıtmayı da ihmal etmedi. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, devletin her türlü imkânının seferber edildiği deprem bölgesinde her türlü ihtiyacın giderilmeye çalışıldığını belirterek, “Allah’a şükürler olsun, devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları burada. Civar illerden uzatılan yardım ellerini de görmenin mümkün olduğu deprem bölgesinde, böylesine güzel imkânların da oluşturulmuş olması da, ayrı bir şükür vesilesi. Erzurum Büyükşehir Belediyemize burada verdikleri bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
“BİZİM BÜYÜK BİR KARDEŞLİĞİMİZ VAR”
Aynı zamanda Elazığlı olan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz da, “Her sıkıntıda ve kara günde bir araya gelerek eşsiz bir dayanışma örneği sergileyen milletimize minnettarız” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkürlerini sunan Yanılmaz, deprem bölgesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden gönderilen ekipleri, araç-gereçleri ve iş makinelerini görmek; yanı sıra Dadaşların buraya yağmur gibi gıda ve insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını bilmek, bizi çok duygulandırdı, kardeşliğimizin ne denli büyük olduğunu ortaya koydu. Büyükşehir Belediyemize ve Dadaşlara ben de kalbi şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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