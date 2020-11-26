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Büyükşehir hafta sonu kısıtlama saatlerinde asfalt mesaisi yapacak

ANTALYA HABERLERİ  | 26.11.2020 13:14 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı saatler arasında Meydan Altgeçidi ve Burhanettin Onat Caddesi’nde asfalt ve şerit genişletme çalışması yapacak.Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınan saatlerde asfalt mesaisi yapacak.

Büyükşehir hafta sonu kısıtlama saatlerinde asfalt mesaisi yapacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı saatler arasında Meydan Altgeçidi ve Burhanettin Onat Caddesi’nde asfalt ve şerit genişletme çalışması yapacak.
Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınan saatlerde asfalt mesaisi yapacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü kısıtlamayla birlikte trafiğin azalmasını fırsata çevirerek, Meydan Altgeçidi’nde asfalt çalışması gerçekleştirecek. Çalışmalar 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 ile 29 Kasım Pazar saat 10.00 arasında Mevlana Caddesi’nden Burhanettin Onat Caddesi istikametine, 29 Kasım Pazar saat 20.00 ile 30 Kasım Pazartesi saat 05.00 arasında Burhanettin Onat Caddesi’nden Mevlana Caddesi istikametine doğru yapılacak.
Burhanettin Onat’ta şerit genişletme
Ayrıca aynı tarih ve saatlerde Burhanettin Onat Caddesi üzerinde, Burhanettin Onat Caddesi’nin Narenciye Caddesi Kavşağı’na doğru gidişte yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek ve trafiği rahatlatmak için şerit genişletme çalışması gerçekleştirilecek. Yoğun bir çalışmayla sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden önce yolun trafiğe açılması planlanıyor.

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