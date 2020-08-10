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Büyükşehir İmamköy yangının yaralarını sarıyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta Efeler’in İmamköy Mahallesi’nde başlayıp diğer mahallelere de yayılan yangında zarar gören zeytinlikleri ve incir bahçelerini yeniden yeşertiyor.

Büyükşehir İmamköy yangının yaralarını sarıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta Efeler’in İmamköy Mahallesi’nde başlayıp diğer mahallelere de yayılan yangında zarar gören zeytinlikleri ve incir bahçelerini yeniden yeşertiyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Arzumuz buraların bir an önce yeşermesi ve eski haline gelmesi için herkesin elini taşın altına koyması. Bu yarayı imece usulü saracağız" diye konuştu.
Yangında zarar gören mahallelerin muhtarlarını durum değerlendirmesi yapmak, mahallelilerin taleplerini değerlendirmek için kabul eden Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere her türlü desteği vereceğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, üreticileri Aydın iklimine ve toprağına en iyi uyum sağlamış olan ayrıca ekonomik değeri de oldukça yüksek olan sarılop incir ve memecik zeytini fidanı ile uygun bölgeler için çamfıstığı fidanı sağlanacağını söyledi.
Fidan dağıtımlarının mahalle muhtarlarının gözetiminde yapılacağını ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Bu topraklar hepimizin ve burası vatandaşlarımızın ekmek parasını kazandığı topraklar. Bu toprakların yeşermesini sağlamak bu toprakların insanları olarak hepimizin görevi. Yanan bölgeleri bir an önce yeşerteceğiz. Bu yarayı sarmak için herkes elini taşın altına koymalı. Özel sektörden de vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için destek olma çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.
Mahalle muhtarları, her zaman yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Büyükşehir İmamköy yangının yaralarını sarıyor

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