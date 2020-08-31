YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir İtfaiyesi mobilya mağazası yangına hızlıca müdahale etti

Büyükşehir İtfaiyesi mobilya mağazası yangına hızlıca müdahale etti

AYDIN HABERLERİ  | 31.08.2020 23:46 | Son Güncelleme

Bugün öğleden sonra Efeler’deki bir mobilya mağazasında yangın çıktı.

Bugün öğleden sonra Efeler’deki bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı ve profesyonelce müdahalesiyle binayı sarmadan söndürüldü.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı’ndaki koltuk döşeme işi yapan bir mobilya mağazasında çıktı. Dükkân içerisindeki kolay tutuşabilen ürünlerin tutuşmasıyla büyüyen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hızla müdahalede bulundu. Yangın sebebiyle bina tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin üstün gayretleriyle yangın binayı sarmadan kontrol altına alındı.
Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu sürekli olarak bilgilendirirdi. Başkan Çerçioğlu oluşabilecek yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Yeni öğrenciler otogarda karşılandı
Yeni öğrenciler otogarda karşılandı
Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak
Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak
Milletvekili Arvas, Erciş ilçesindeki yatırımları inceledi
Milletvekili Arvas, Erciş ilçesindeki yatırımları inceledi

Aydın Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
13:14
İkindi
16:52
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Kemer Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.