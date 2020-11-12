YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Büyükşehir Kasım ayı meclisi toplandı

Büyükşehir Kasım ayı meclisi toplandı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

Her ayın ikinci perşembesi yapılan ve internet üzerinden canlı yayınlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti.39 maddelik gündem ile toplanan Büyükşehir meclisinde 20 karar oy birliğiyle karara bağlandı.

Her ayın ikinci perşembesi yapılan ve internet üzerinden canlı yayınlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti.
39 maddelik gündem ile toplanan Büyükşehir meclisinde 20 karar oy birliğiyle karara bağlandı. Gündem konularından 21’i plan bütçe komisyonuna, 2’si imar ve bayındırlık komisyonuna sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantı konuşmasına geçen bir aylık süreçte Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri anlatarak başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir meclisinde alınan kararlarla Muğla’ya hizmete edildiğini söyledi ve kararların büyük bir bölümünde oy birliğini sağlayan, birlikte, uyum içinde çalışan meclis üyelerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

Muğla Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
12:56
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Özcan Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.