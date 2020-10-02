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Büyükşehir Kirazlıbahçe Caddesi için kolları sıvadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Büyükşehir’in Başiskele’de 3 şeritli yol yapacağı Kirazlıbahçe Caddesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başiskele ilçesinde yoğun mesai harcayarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Kirazlıbahçe Caddesi için kolları sıvadı

Büyükşehir’in Başiskele’de 3 şeritli yol yapacağı Kirazlıbahçe Caddesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başiskele ilçesinde yoğun mesai harcayarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Kent halkının talepleri doğrultusunda planlama yapan Büyükşehir, bu bölgelerde yatırımlarını artırıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı programında yer alan Kirazlıbahçe Caddesi’nde de yol yenileme çalışmaları sürüyor. Kirazlıbahçe Caddesi’ni baştan sona yenileyecek olan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında toplamda 6 bin 500 ton plent-miks temel ve 3 bin 300 ton sıcak asfalt serecek. Tamamlandığında 3 şerit olacak olan caddede bin 700 metre yağmursuyu hattı yapılırken trafiğe kapalı olan 400 metrelik kısımda asfalt serimi tamamlandı.
Yapımı devam eden taş duvar imalatları tamamlandıktan sonra geri kalan kısımlar da bitirilecek. Üstyapının tamamlanmasının ardından aydınlatma çalışmaları da yapılacak.

Büyükşehir Kirazlıbahçe Caddesi için kolları sıvadı

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