Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki yol ağına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Mevsimsel şartlara bakılmaksızın gece gündüz demeden sahada tüm birimleriyle görev yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere’de yeni bir ulaşım ağına daha imza attı. Uzundere ilçesinin Dikyar-Çağlayan Grup Yolu’nu tamamlayan ekipler, bölgede taş duvar imalatı da yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında sahada canla başla görev yaptığını bildirdi. Başkan Sekmen, “Uzundere ilçemizdeki Dikyar-Çağlayan Grup Yolumuzu da tamamladık. Bu bölgede 21 bin ton sıcak asfalt ve 10 bin metreküp de taş imalatı kullandık. 11 kilometrelik yol uzunluğuna sahip grup yolumuz sayesinde ilçedeki ulaşım ağımız daha konforlu bir hale geldi” dedi.

“Kent merkezimizde var olan tüm hizmetlerimiz ilçelerimizde de artarak devam ediyor” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Uzundereli kardeşlerimiz bize bu yolla ilgili isteklerini ifade eder etmez tüm ekiplerimiz bölgeye konuşlandı. Hamd olsun kış bastırmadan çalışmalarımızı tamamladık. Uzundere Dikyar-Çağlayan Grup Yolumuz ilçemiz ve ilimize hayırlı ve uğurlu olsun. Aziz hemşehrilerimizin destek ve duasıyla inşallah yeni yatırımlarımızı da vatandaşlarımızın emrine sunacağız.”

