Büyükşehir, Marmaris’te 183 Km yol çalışması yaptı

Ekipler vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için asfalt, parke, sinyalizasyon, yol çizgi ve levhalama çalışmaları yapıyor. İl genelinde bugüne kadar 3 bin kilometrenin üzerinde yol çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yatırımlar için yaklaşık 450 Milyon TL yatırım yaptı.

İl genelinde yapılan yatırımlar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Marmaris İlçesinde yetki ve sorumluluk alanında bulunan 91 kilometrelik yol ağında 1. ve 2. Kat sathi kaplama ve parke olmak üzere toplam 183 kilometre yol çalışması yaptı. Büyükşehir ekipleri bunun yanı sıra güvenli yollar için oto korkuluk, yol çizgi gibi farklı çalışmalarına devam ediyor.

28 Bin metre oto korkuluk yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Marmaris ve mahallelerinde 36.40 km 1.Kat sathi kaplama, 122.10 km 2. Kat sathi kaplama, 18.10 km BSK kaplama, 6.70 km parke kaplama olmak üzere toplam 183.3 km yol çalışması yaptı. Vatandaşların ve ilçeye tatil için gelen turistlerin, güvenli seyahat etmelerini sağlamak adına, yol kenarlarında oto korkuluk çalışmaları gerçekleştirildi. Marmaris’te bu güne kadar 28 bin 296 metre oto korkuluk imalatı yapıldı.

