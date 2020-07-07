Büyükşehir maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi esnafa maske ve dezenfektan dağıtımına ara vermeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında takılması zorunlu olan maskelerin temini konusunda esnafların yanında olmaya devam ediyor.

Bir yandan kent genelindeki, iş yerleri, araçlar, parklar ve kamu binaları olmak üzere birçok alanı düzenli olarak dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da virüse karşı kişisel koruyucu önlemlerin alınması konusunda esnafımıza desteğini sürdürüyor.

AYBA ekipleri tarafından kapı kapı gezilerek lokanta esnafına kutu halinde maskeleri ve dezenfektanları teslim ediliyor. AYBA ekiplerinin dağıtımına Aydın Lokantacılar Odası Başkanı Ali Ongan da eşlik etti.

Korona virüs sürecinin ilk günlerinden bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olduğunu belirten Ali Ongan, “Belediyemizin yaptığı uygulamadan yönetimimiz adına memnunuz. Üyelerimiz de oldukça memnun oldu. Maske ve dezenfektan dağıtımda AYBA ekiplerinin yanında yer aldık ve esnaf arkadaşlarımıza başkanımızın selamlarını ilettik. Maske dağıtımı ve dezenfekte çalışmaları için Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

