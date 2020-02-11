YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255’i oy birliği ile alındı

Büyükşehir Meclisinde 262 kararın 255’i oy birliği ile alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 68 meclis üyesi olan Büyükşehir Belediyesi Meclisi Muğla’da vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi anlamında uyum içinde çalışmaya devam ediyor.2019 yılında alınan 262 kararın 255’i oy birliği ile alınarak kararlarda yüzde 97’lik bir birliktelik sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 68 meclis üyesi olan Büyükşehir Belediyesi Meclisi Muğla’da vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi anlamında uyum içinde çalışmaya devam ediyor.
2019 yılında alınan 262 kararın 255’i oy birliği ile alınarak kararlarda yüzde 97’lik bir birliktelik sağlandı. 13 İlçe belediyesinin meclis üyelerinden oluşan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılında 12 olağan toplantı, 13 olağan birleşim için toplandı.
13 İlçesi, 569 mahallesi ile Muğla’da büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir meclisinde farklı ilçelerin ve partilerin meclis üyeleri ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını ve Muğla için hizmet ürettiklerini belirtti.
Başkan Gürün; “Hizmetin en iyisini hak eden Muğlalı hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. 13 ilçemizden gelen meclis üyelerimizden oluşan Muğla Büyükşehir Belediye meclisimizde yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz şehrimize daha iyi hizmet etmek için kararlar alıyoruz. Bu kararların herkesin ortak fikri, düşüncesi ile oy birliği ile alınması bizler için çok önemli. Büyükşehir meclisimiz uyum içinde birlikte çalışan meclis üyelerinden oluşuyor. Ayrıca meclis üyelerimizin oluşturduğu plan bütçe, imar bayındırlık, çevre sağlık, turizm, eğitim kültür gençlik spor, ulaşım, tarım hayvancılık gibi 7 ihtisas komisyonumuz var. Güzeller güzeli Muğla’mıza birlikte hizmet verdiğimiz, birlikte planladığımız tüm meclis üyelerimize ve komisyon üyelerimize emekleri, çalışmaları için teşekkür ediyorum. Muğla’mızın korunarak geleceğe taşınması, hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetin en iyisini alması için var gücümüzle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte aileyiz birlikte Muğla’yız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Muğla Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:33
Sabah
07:54
Öğle
13:26
İkindi
16:21
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Defne Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

(özel)-su Kabağı Usta Ellerde Sanata Dönüşüyor

(özel)-su Kabağı Usta Ellerde Sanata Dönüşüyor

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.