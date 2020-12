Büyükşehir mezbahalarının ISO sertifikaları yenilendi

Menteşe, Milas ve Marmaris Mezbaha Tesisleri uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikalarını yeniledi. 3 yıl geçerliliği bulunan sertifikaların devamlılığı için tesisler her yıl denetimlere tabi tutuluyor.

Modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeksizin devam edilen Mezbaha Tesisleri ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerinin yanı sıra; teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet içi eğitimler, aylık mikrobiyolojik analizler, Veteriner Hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla “Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda” misyonuyla Muğla’da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Marmaris, Milas Mezbaha Tesisleri vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için pandemi süresinde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Covid-19 pandemisi süresince Mezbaha tesislerine gelen vatandaşların ve personelin tesise her girişlerinde ateş ölçümleri ve HES kodu sorgulamaları yapılmaya devam ediyor.

Fethiye Mezbahası 2023’de Büyükşehir’e Geçecek

Fethiye İlçesinde bulunan, 2013 yılında dönemin ilçe belediyesi tarafından 10 yıllığına işletme hakkı devredilen Fethiye Mezbahası 24 Mayıs 2023 tarihinde kira sözleşmesi sona erdiğinde Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek.