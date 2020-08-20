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Büyükşehir, Oğuzeli’ye ilk çevre yolunu kazandırıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli ilçesindeki ilk çevre yolunun çalışmalarına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli ilçesindeki ilk çevre yolunun çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Devlet Bahçeli Bulvarı ve Numan Aksoy Bulvarı’nda 4 kilometrelik asfalt çalışması yapılacak.
Şehir içi ve ilçelerdeki ulaşım ağının güçlendirilmesi ve trafik akışının sağlıklı şekilde sağlanması için Büyükşehir Belediyesi yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda Oğuzeli ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı ile Numan Aksoy Bulvarı’nda tüm altyapı ve deplase işleri tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bulvarları birbirlerine bağlı şekilde, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda bir buçuk kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde, Numan Aksoy Bulvarı’nda ise iki buçuk kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğinde olmak üzere toplamda 4 kilometrelik yol ve asfaltlama işlemi yapacak. Yol çalışması tamamlandığında Oğuzeli ilk çevreyoluna kavuşacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalara ek olarak bulvarlara yeni bisiklet yolları da ekleyecek.
Oğuzeli’ne son 5 senede yaklaşık 300 kilometrelik yeni asfalt
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınması ile açılan asfalt sezonu kapsamında il sınırları içerisinde adeta asfalt seferberliği ilan etti. Gazi şehrin bütün ilçelerinde çalışan Büyükşehir ekipleri, yeni yolları açarken, asfalt onarım ve bakımı da yapıyor. Oğuzeli ilçesinde ise son 5 yıllık süre içerisinde köy yollarında 259 kilometrelik sathi kaplama yapılırken, 37 kilometrelik sıcak asfaltlama gerçekleştirdi. Ayrıca ilçe yollarının bakım ve onarımında 85 bin ton asfalt kullandı, 256 bin metrekarelik yeni kilit taşı döşedi.

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