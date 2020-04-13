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Büyükşehir personeli ve huzurevi sakinleri konserle moral buldu

ANTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli koronalı günlerde Kaleiçi Müzik Grubu’nun verdiği konserle moral depoladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli koronalı günlerde Kaleiçi Müzik Grubu’nun verdiği konserle moral depoladı. Konseri dinleyen Başkan Muhittin Böcek de müzisyenleri makam odasının penceresinden selamlayarak, teşekkür etti.
Kaleiçi Müzik Grubu, korona virüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi personeli için moral konseri verdi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye personeli konseri belediye önüne çıkarak izledi. Belediye Başkanı Muhittin Böcek de makama odasının penceresinden konser veren müzisyenleri selamladı. Kaleiçi Müzik Grubu yaşanan salgın dolayısıyla kamu görevi yürüten personele bir nebze moral vermek istediklerini ifade ederek konserlerin hastaneler, huzur evleri ve çeşitli kamu binaları önünde devam edeceğini belirtti

Huzurevi sakinlerine moral
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mobil Tır üzerinde kurulan sahneyle Halil Akyüz Huzurevi sakinleri için moral konseri düzenledi. Sosyal mesafe dikkate alınarak düzenlenen konserde Onur Nugay sahne aldı. Sağlıkları için sokağa çıkmaları yasak olan huzurevi sakinleri, konserle moral buldu. Geçmişten günümüze birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konsere huzur evi sakinleri de eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

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